ABD'nin Suriye saldırısında İran yanlısı 23 milis öldü

ABD'nin dün geceki bombardımanına ilişkin Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bir açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin misilleme saldırısı sonucu, 10'u Deyrizor bölgesinde, 13'ü Meyadin'de olmak üzere 23 İran yanlısı milisin öldüğü bildirildi.

Öldürülenlerin 9'unun Suriye'li, 6'sının ise Iraklı olduğu kaydedildi. Saldırıda sivil kaybı yaşanmadığı da ifade edildi.

Şam'ın bugün yaptığı ilk açıklamada, ABD'nin bölgedeki çatışmaları "çok tehlikeli şekilde" körüklediği belirtilmişti. Açıklamada ayrıca "Suriye topraklarının bir bölümünün, ABD tarafından işgalinin devam edemeyeceği" ifadesine yer verilmişti.

ABD, Ürdün'de 3 askerinin öldürüldüğü saldırıya misilleme olarak Irak ve Suriye'ye dün gece hava saldırısı başlatmıştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 85 hedefin vurulduğunu duyururken ABD Başkanı Joe Biden, saldırıların kendisinin emriyle gerçekleştiğini söyleyerek "Üslerimize yönelik saldırılara cevap vermeye devam edeceğiz" demişti.



