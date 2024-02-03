ABD'nin Suriye saldırısında İran yanlısı 23 milis öldü

Suriye'den ABD saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada, hedef alınan İran yanlısı 23 milisin öldüğü duyuruldu. Saldırıda sivil kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

ABD'nin Suriye saldırısında İran yanlısı 23 milis öldü
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'nin dün geceki bombardımanına ilişkin İnsan Hakları Gözlemevi  bir açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin misilleme saldırısı sonucu, 10'u Deyrizor bölgesinde, 13'ü Meyadin'de olmak üzere 23 İran yanlısı milisin öldüğü bildirildi.

Öldürülenlerin 9'unun Suriye'li, 6'sının ise Iraklı olduğu kaydedildi. Saldırıda sivil kaybı yaşanmadığı da ifade edildi.

Şam'ın bugün yaptığı ilk açıklamada, ABD'nin bölgedeki çatışmaları "çok tehlikeli şekilde" körüklediği belirtilmişti. Açıklamada ayrıca "Suriye topraklarının bir bölümünün, ABD tarafından işgalinin devam edemeyeceği" ifadesine yer verilmişti. 

ABD, Ürdün'de 3 askerinin öldürüldüğü saldırıya misilleme olarak Irak ve Suriye'ye dün gece hava saldırısı başlatmıştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 85 hedefin vurulduğunu duyururken ABD Başkanı Joe Biden, saldırıların kendisinin emriyle gerçekleştiğini söyleyerek "Üslerimize yönelik saldırılara cevap vermeye devam edeceğiz" demişti.


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