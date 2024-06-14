SON DAKİKA HABERİ: ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde ölümlü kazaya karışan oğlu ile ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı. Haberi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, “ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre, Eylem Tok ve Timur Cihantimur ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci bakanlık olarak yakından takip ediyoruz.” dedi.

SON DAKİKA HABERİ: ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
Eylem Tok’un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı: Hesabı ödemeden kafeden çıktılar

Eylem Tok’un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı: Hesabı ödemeden kafeden çıktılar

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Son dakika haberi! İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği kazanın ardından, ehliyetsiz oğlu ile önce Mısır’a ardından ’ye firar eden yazar Eylem Tok yakalandı.

Haberi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Tunç, “ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Timur Cihantimur ABD’de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır.” dedi.

Tunç, Eylem Tok ve oğlunun iade sürecini bakanlık olarak yakından takip ettiklerini ifade etti.

Eylem Tok kimdir, kaç yaşında? (Yazar Eylem Tok'un biyografisi)

Eylem Tok kimdir, kaç yaşında? (Yazar Eylem Tok'un biyografisi)

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NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan’da 1 Mart’ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV’ye çarpmıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

SON DAKİKA HABERİ: ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı - 1 Kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Acil

ÖNCE MISIR'A KAÇTILAR

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittiği, 04.30 sıralarında da annesiyle Mısır'a uçtuğu tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı - 2 Yazar Eylem Tok ile oğlunun ülkeden çıkışları sırasında kaydedilen görüntüsü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, 'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.

Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren S. "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Baba Bülent Cihantimur da suçluyu kayırmasuçundan şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Hakimlik, Bülent Cihantimur hakkında ayrıca, imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını da kararlaştırmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı - 3 Anne ile oğlu New York'ta görüntülenmişti

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca yetkili makamlarına iletilmişti.

Eylem Tok’un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı: Hesabı ödemeden kafeden çıktılar

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