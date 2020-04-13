SON DAKİKA HABERİ: Adalet Bakanı Gül: 3 mahkum corona virüsten öldü

Son dakika haberi!

Adaket Bakanı Abdülhamit Gül corona virüs salgınına ilişkin infaz kurumlarına dair bilgilendirme yaptı.

Adalet Bakanı Gül, savcılıklarca Covid-19 ile bağlantılı, son bir ayda 71 ilde bin 97 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.



Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları;

5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu. 3 hükümlü tedavi sırasında hayatını kaybetti.

Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyi, kronik rahatsızlığı bulunan 1 hükümlü yoğun bakımda.

Kapalı ceza infaz kurumlarında pozitif vaka görülmemiştir.

14 hakim ve savcı, 32 adliye, 79 cezaevi ve 34 Adli Tıp Kurumu personelinin corona virüs testleri pozitif çıkmıştır.





Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...