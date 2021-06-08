SON DAKİKA HABERİ: Adalet Bakanı Gül'den komisyona yargı paketi sunumu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Meclis’te kurulan Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması ve Çözüm Yollarının bulunmasına ilişkin komisyonda konuştu.

Meclis Başkanılığına sunulması beklenen dördüncü yargı paketinin içeriğine ilişkin bilgi veren Gül, ısrarlı takibin suç olacağını söyledi. Eski eşe karşı işlenen suçlar da ağırlaştırılmış ceza kapsamına alınacak.



Israrlı takipte, fiziki takibin yanı sıra, sanal ortamda taciz gibi eylemler hakaret, tehdit, cinsel taciz, kişilerin huzur ve sükununu bozma gibi suçlar kapsamında değerlendirilecek ve nitelikli suç haline gelecek.



Bakan Gül, ''İstatistik meselesi değildir bir kadın bile şiddet mağduru olsa o kadına bile şiddeti önleyemedik meselesiyle baktığımızı ifade etmek isterim'' dedi.



Gül, kadına şiddet konusunda şimdiye kadar 81 il, 126 ilçede özel soruşturma büroları kurulduğunu söyledi.



Kadına şiddet konusunda 805 tedbir hakimi belirlendiğini kaydetti.

