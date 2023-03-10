SON DAKİKA HABERİ: Adıyaman Valisi görevden ayrılacağını açıkladı

SON DAKİKA HABERİ: Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılacağını açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: Adıyaman Valisi görevden ayrılacağını açıkladı
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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar görevinden ayrılıyor.

Konuyla ilgili Çuhadar'ın yaptığı açıklama, Adıyaman Valiliği tarafından paylaşıldı. 

Çuhadar, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayım. 06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyaman’lı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun."

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası valilikte protesto gösterisi yapılmıştı. Protestoya katılan bazı vatandaşlar, bu sırada güldüğü gerekçesiyle Vali Çuhadar'a tepki göstermişti.

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