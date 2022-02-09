SON DAKİKA HABERİ: Afrin'de canlı bomba saldırısı önlendi

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Afrin'de canlı bomba saldırısı hazırlığıdaki 4 terörist yakalandı.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, PKK/PYD-YPG mensubu 1 erkek ve 3 kadın teröristin 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandığı bildirildi.

Teröristlerin üzerinde telefon düzenekli 4 adet canlı bomba yeleği de ele geçirildi.

Ayrıca, Afrin Özel Harekat yerleşkesinin fotoğraflarını çeken bir şüpheli de gözaltına alındı. Zanlının ifadesinde fotoğrafları para karşılığında terör örgütüne göndermek üzere çektiğini itiraf ettiği belirtildi.