Son dakika haberi... Afrin'de iki şehit

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde dün yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 2 askerin şehit olduğu bildirildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
41 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
TSK açıklamasında ayrıca şöyle dendi:
"Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde, birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Mart'ta düzenlenen hava harekatı neticesinde 41 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."