SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcü Çelik: Ermenistan ayağını denk alsın

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcü Çelik'ten, ''Ermenistan ayağını denk alsın. Türkiye Azerbaycan'ın her zaman yanındadır'' dedi.

13.07.2020 - 18:15

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcü Çelik: Ermenistan ayağını denk alsın

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

Sözcü Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar, 

'''Ermenistan ayağını denk alsın. Türkiye Azerbaycan'ın her zaman yanındadır.  Srebrenitsa katliamından 25 yıl geçti hala ciddi bir yargılanma yapılmadı.

Mülteci kardeşlerimizi topraklarımıza almasaydık onların da başına aynısı gelecekti. Eğer Suriye'den kaçanların hepsi Avrupa'ya geçseydi Avrupa'da demokrasi kalmazdı, aşırı sağ iktidara gelirdi''

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