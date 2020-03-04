SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımıza saldırmaları zihniyetlerinin bir yansımasıdır

son dakika haberi!TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında kavga yaşandı. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Oturumda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç konuşma yaptı. AK Parti milletvekilleri, konuşma sırasında Meclis'te düzenlediği basın toplantısındaki sözleri üzerinden Özkoç'a tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Meclis'te gerçekleşen yumruklu kavgaya ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, "Cumhurbaşkanımıza saldırmaları zihniyetlerinin bir yansımasıdır. Milletle kavgalarınızı Cumhurbaşkanımız üzerinden yürütmeye çalıştıklarını görüyoruz. CHP yönetimi, Türkiye'nin meşru kurumlarına yönelik bir saldırı içerisinde" dedi.

ŞENTOP: SEVİYESİZCE İFADELER SİYASET DEĞİLDİR

TBMM Başkanı Şentop konuyla ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Herkes sorumluluğun bilincinde hareket etmeli."

"Seviyesizce ifadeler siyaset değildir, ben bu ifadeleri kullanan zatı kullanıyorum."

"Bu tür hareketlere kimsenin izin vermemsi lazım, herkesi bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum."



KURTULMUŞ: CHP YÖNETİMİ BU ADAMA GEREKEN DERSİ VERMELİDİR

NTV yayınına bağlanan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Seçilmiş "Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyorlar, Yargı önünde bunun hesabı sorulacaktır. Sayın cumhurbaşkanımız zaten kendi hakkını kouyacaktır. Bu provokasyonu yapanlar zaten tarihte de hak ettiği karşılığı görecektir. CHP de bukişiye gerekli karşılığı vermelidir. Aynı şeyin tersi olsa bizim partimizden biri CHP'li birine bu şekilde hakaret etse biz onu kapının önüne koyarız. Biz her gün milletimizle birlikteyiz. Bu millet bir kaç tane provakatöre itimad etmez. Rahmetli Atatürk bu adamı elinde kızılcık sopasıyla kovalardı" dedi.

AK PARTİ GENEL YARDIMCILARINDAN ÖZKOÇ'A TEPKİ



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Hamza Dağ ve Jülide Sarıeroğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.



Twitter hesaplarından paylaşımda bulunan Yazıcı, Dağ ve Sarıeroğlu, Özkoç'un açıklamalarına ilişkin eleştirilerde bulundular.



Yazıcı, "Utanmazlığın, arsızlığın, düzeysizliğin, çukur olmanın zirve hali... Hesap vereceksin!" ifadesini kullanırken, Dağ, şunları kaydetti:



"Tek vasfı CHP'li belediyelerin paralarına çökmek olan müptezel, görevini sürdürmek ve asansör işini daha rahat yapabilmek için pis ağzının salyalarını TBMM'ye saçmış. Haddini bil Özkoç, haddini."



Sarıeroğlu da yaptığı paylaşımda, "Bu seviyesiz ve düzeysiz açıklamalar, Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet ve millet yararına yürüttüğü haklı mücadelesine duyulan husumetin açık bir göstergesidir. Bu hadsiz açıklamalar ve müptezel üslup, millet vicdanını yaraladığı gibi hesabını yargı önünde de verecektir." ifadelerine yer verdi.



SAVCILIKTAN ÖZKOÇ HAKKINDA SORUŞTURMA



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özkoç'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma yer verildi.



Paylaşımın video eklentisinde Özkoç'un, TBMM'de yaptığı basın açıklamasını yayımladığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Paylaşım ve konuşma içeriğinin 5237 Sayılı TCK'nin 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek 27. Dönem Milletvekili Engin Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır."

