SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörle mücade güçlenerek devam edecektir

Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor.

Sözcü Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

DÜZCE DEPREMİ



Çok sayıda ilimiz etkilendi. İlk andan itibaren bakanlarımız oradalardı. Burada nerede bu devlet diye bir soru yok. İlk andan itibaren devlet orada. Bakan arkadaşlarımız hala oradalar. Hasarlı yapılara girilmemesi önem arz ediyor. Bu konularda vatandaşlarımızın resmi makamlara itibar etmesini istirham ediyoruz.



İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ TERÖR SALDIRISI



İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı sonrasında emniyet güçlerimizin çalışmalar yaparak faili ve bağlantılarını açığa çıkardığını gördük. Bu Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.



TERÖRLE MÜCADE OPERASYONLARI

Türk Silahlı Kuvvetleri sivillerin hayatının korunması konusunda dünyada en hassas orduların başında gelir. DAEŞ saldırısı olduğu zaman cevap verdiğimizde orantısızlıktan bahsetmeyenler, PKK terörüne karşı cevap verdiğimizde neden orantısızlıktan bahsediyor. Tabii ki bunun hukuk kuralları, ilkeleri ve prensipleri var. Türkiye uluslararası hukuka saygılı bir ülke olarak tabii ki hukuka bağlı olarak bu mücadeleyi yürütüyor. Karkamış'ta rokete tepki vermek yerine bizi eleştiriyorlar. Son yaşananlar Türkiye'nin terörle mücadele konusunda ne kadar haklı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Terörle mücadelemiz meşru adımlardır, hukuka uygundur; güçlenerek devam edecektir.

KKTC'NİN GÖZLEMCİ ÜYELİĞİ

Türk Devletleri Teşkilatları'na gözlemci üyelik sonrası yapılan tehditler utanç vericidir. Gelinen nokta KKTC ve devletimiz için başarıdır. Bedeli ne olursa olsun bu adada iki eşit toplum var. KKTC egemen bir devlettir. Hak ve menfaatlerinin korunması için de Türkiye Cumhuriyeti sonuna kadar destek verecektir. Kıbrıs Türk davası hepimizin davasıdır

İSVEÇ-FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Terörle mücadelede yasal adımların sonucunu görmek istiyoruz.



MISIR VE SURİYE İLE İLİŞKİLERDE NORMALLEŞME ADIMLARI

Hiçbir devlet hiç kimseyle tamamen sorunsuz ilişki yaşamıyor, tamamen sorun da yaşamıyor. Çeşitli zamanlarda çeşitli konularda sorunlar ortaya çıkıyor. Bazen aynı anda hem sorununuz oluyor hem de işbirliğiniz oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunması açısından devletimizin başı olarak attığı adımların Türkiye'nin hak ve menfaatleri, bölge ve dünya barışı için son derece kıymetli olduğunu, bunun iyi sonuçlar doğuracağını ifade etmek isterim.

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