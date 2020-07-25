SON DAKİKA HABERİ... AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz

Son dakika haberi!

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan’da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz.



Ayasofya Camii’nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz...

Kafası Bizans hayalleriyle dolu dar görüşlü Yunan siyasiler kendi toplumlarını zehirliyorlar. Kendilerini Bizans’ta zanneden bu hayalperestler Ayasofya Camii’nin dünkü mesajını er ya da geç anlamaya mecburdurlar.

Kendi bayraklarının yanına dün Bizans bayrağı asanlar ve yas ilan edenler bayrağımıza saygısızlık yapamazlar.

Bayrağımızı yakan faşistler, dün Ayasofya Camii’nde, bayrağımızın gölgesindeki milletimizin mesajını iyi anlamalıdır."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...