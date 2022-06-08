SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AP raporuna tepki

SON DAKİKA HABERİ: Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu yine gerçeklerden kopuk ve sorumsuz bir Türkiye raporu hazırlamış. Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselesinde Yunan-Rum tezlerini esas alan bir yaklaşım sergilemişler." dedi.

Haberler 08.06.2022 - 18:00 | Son Güncelleme : 08.06.2022 - 18:08

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AP raporuna tepki

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