SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AP raporuna tepki
SON DAKİKA HABERİ: Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu yine gerçeklerden kopuk ve sorumsuz bir Türkiye raporu hazırlamış. Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselesinde Yunan-Rum tezlerini esas alan bir yaklaşım sergilemişler." dedi.
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Haberler 08.06.2022 - 18:00| Son Güncelleme : 08.06.2022 - 18:08
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