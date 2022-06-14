SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaftancıoğlu açıklaması

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

TERÖRLE MÜCADE

Eğer Türkiye bu mücadeleyi vermeseydi DAEŞ'in, PKK'nın gayri meşru yapılanmaları ortaya çıkacaktı. Burada üzücü ve dikkat çekici nokta şudur; Türkiye ne zaman terörle mücadelede kararlılık belirtse müttefiklerimizden "endişeliyiz" açıklaması geliyor.

YUNİSTAN İLE EGE ADALARI SORUNU

Yunanistan adaların birçoğunu silahlandırmaya çalıştı. Adaların silahsızlandırılması hukukun gereğidir. Hukuku ihlal eden Yunanistan tarafıdır.



Efes Tatbikatı büyük bir katılımla dünyada büyük ses getirdi. Ege adalarının silahlandırılması konusunda Cumhurbaşkanımızın güçlü bir açıklaması oldu. Her zaman şunu söylüyoruz. Yunanistan bizim komşumuz, sorunları masada çözebileceğimize açığız. Ama Yunanistan sürekli olarak üçüncü ülkeleri işe katıyor. Paris Antlaşması, Meis adasının da dahil olarak 14 adanın silahsız olmasını teyit ediyor. Ne zaman hukuka davet etsek maalesef Yunanistan bunu 'Komşumuzun saldırganlığı, Türkiye'nin Yunanistan'ı tehdidi' gibisinden propagandalara çevirmeye çalışıyor.

Dünyada deniz sahasının 2 katı kadar hava sahası talep eden Yunanistan'dan başka ülke yok. Bütün bunlar ortadayken, Lozan ve Paris anlaşmasında sayılırken, tutup adaları silahlandırarak bunları yok sayıyorlar. Hukuku ihlal eden taraf Yunanistan'dır. "Gelin bunları masada, aramızda çözelim" diyen de biziz. Buradaki tartışmanın esası, Türkiye'nin Mavi Vatan konusundaki hassasiyetinin hukuka uygun olmasıdır. Meşru Kıbrıs Barış Harekatı'nı bile bir tehdit olarak ABD Kongresi'nde sundu Miçotakis.

MİLLET İTTİFAKI CUMHURBAŞKANI ADAYI TARTIŞMALARI

Cumhurbaşkanımız adayının kendisi olduğunu ifade etti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da partisinden gelen davranışlar, helalleşme hesaplaşma arasında gidip geliyor. Dolayısıyla net olmayan bir durum var. Türkiye'de herhangi makama aday olan birinin kimlik unsurunun tartışma yapılması, insan haklarına aykırı bir durumdur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes 1. sınıf vatandaştır. Herhangi bir kimsenin etnik kimliği üzerinden ötekileştirilmesine biz asla müsaade etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde etnik kimliği üzerinden etiketlenmesi olmaz. Etnik, mezhebi kimlikler tartışma konusu yapılamaz. Bu tartışmanın gündeme gelmesini ayıplıyoruz, reddediyoruz.

KAFTANCIOĞLU’NUN SİYASİ PARTİ ÜYELİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ



Yargıtay bir karar vermiştir ve orada hukuk işleyecektir.

TANJU ÖZCAN İÇİN İHRAÇ TALEBİ

Avrupa'daki aşırı sağcıların nefret dilini kullanıyor. CHP'nin iç meselesidir.

TURKEY YERİNE TÜRKİYE KULLANILMASI KARARI



Kullanılan kelimelerin karşılığı Türkse Türk, Türkiye ise Türkiye kullanılacaktır.

DBP'lİ VEKİLİN POLİSE YUMRUK ATMASI

Terör örgütünün propagandasının yapıldığı toplantıları bazıları demokrasi olarak sunuyor. O milletvekili ile ilgili de karar Meclis'e geldiği zaman AK Parti dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanacaktır. Bu hiçbir şekilde dokunulmazlığın arkasına sığınıp yapılacak bir hareket değildir.