SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kızılcahamam kampı açıklaması
SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kızılcahamam'da AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Çelik, "Dış politika ve iç güvenlik konuları ele alınıyor. Ekonomiye ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapılacak" dedi.
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