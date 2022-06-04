SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kızılcahamam kampı açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kızılcahamam'da AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Çelik, "Dış politika ve iç güvenlik konuları ele alınıyor. Ekonomiye ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapılacak" dedi.

Haberler - ntv.com.tr 04.06.2022 - 18:11

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kızılcahamam kampı açıklaması

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