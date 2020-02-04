SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Rusya rejiimin saldırganlığını kontrol altına almalıdır

Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Çelik'in açıklamalarından satır başları;

"Türkiye ile Çin dayanışma içindedir."

"Sağlık Bakanlığı gereken tedbirleri aldı. Türkiye son derece önemli bir operasyona imza attı. Tamamen insani temelde nerede olursa olsun vatandaşlarına sahip çıkma konusunda vatandaşlarına sahip çıkma konusunda hassasiyeti ortaya konuldu."



"Gelen vatandaşlarda herhangi bir hastalık belirtisi yok. Batı medyasında Çin'deki normal insanların aşağılandığı yayınlar görüyoruz. Bu üzüntü vericidir. Bu gizli bir ırkçılıktır. Türkiye Çin ile dayanışma içinde olduğunu göstermiştir"



"Gündem çerçevesinde 2011'den beri Suriye'de süren iç savaş ile gelişmeler oldu"



"Diplomatik süreçlerin geldiği nokta Soçi mutabakatı oldu. İdlib bölgesi çatışmasızlık bölgesi ilan edildi. Fakat Esad rejimi buna uygun davranmamıştır. Sistematik saldırılarını sürdürmüştür. Türkiye Astana'ya uygun olarak garantör ülke olarak üzerine düşeni yapmıştır"



"Rus tarafına birden çok kere askeri hareketimiz konusunda bilgi verilmiştir. Resmi olarak 2 defa bilgilendirme yapıldı. 8 şehit, 13 yaralımız var. TSK cevabı vermiştir. 54 rejim hedefi tamamen imha edildi. Askerlerimize saldırılanlar böyle bertaraf edilmiştir. Bundan sonra Türkiye Soçi ve Astana sözleşmelerinin ruhuna uygun davranmayı sürdürmektedir."

"(İdlib'de) Türkiye'nin uyarıları dikkate alınmazsa bütün Avrupa'yı daha büyük şekilde etkisi altına alacak bir göç tehlikesinin olduğu konusunda herkese uyarılarımızı yapıyoruz."

"Reform yapamadığı için AB cazibesini yitiriyor."



"ABD'nin tek taraflı Ortadoğu planı tam bir işgal planıdır, kabul edilemez. BM karalarına uygun bir çözüm bulunmalı."

"Arap Birliği sağduyulu bir kararla plana karşı çıktı."

"ABD iki tarafı bir araya getirmeliydi, bu planı ortaya koyarak tarafsızlığını kaybetti."

"Filistin halkının meşru haklarının hiçe sayıldığı bir planı kabul etmemiz mümkün değil."



(FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları) Elinde bilgi, belge olmaksızın devletin kurumlarının sahip olmadığı bir takım iddialar üzerinden FETÖ ile ilgili şunu, bunu suçlamak, belli kesimler ve adreslerin altını çizmek bu mücadeleyi sulandırmaktan başka bir işe yaramaz."