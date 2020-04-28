SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ankara Barosu'na tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a yönelik sözlerine tepki gösteren Sözcü Çelik, ''Açıklama metni tam bir faşist zihniyet ürünüdür'' dedi.

Konu ile ilgili Çelik, ''Çok metin gördüm, çok anti demokratik metin gördüm ama Ankara Barosu'nun yayınladığı metin kadar çirkin, islamofobik bir açıklama görmedim. Baronun açıklaması tam bir faşist metindir'' ifadelerini de ekledi.

Sözcü Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:



''Türkiye'nin tünelden çıktığı ışığa çıktığı günleri göreceğiz inşallah. Corona virüse karşı Türkiye'nin verdiği mücadele dünyaya örnek niteliğindedir. 27 Nisan Türk siyasi tarihi açısından sıradan bir gün değildir. Demokrasinin vesayete karşı en net karşı duruşudur''

HAFTER'İN DEVLET BAŞKANLIĞI İLANI

Hafter'in Devlet Başkanlığı ilan etmesine de yönelik konuşan Çelik, ''Hafter darbe girişiminde bulunmaya çalıştı. Libya halkının geleceği açısından BM'nin tanıdığı hükümetin arkasında durmaya devam ediyoruz'' dedi.

NORMALLEŞMEYE YÖNELİK AÇIKLAMA

Türkiye'nin ne zaman normalleşme yönünde adım atacağına yönelik soruya cevap veren Çelik, ''Tedbirlere ne kadar uyarsak normalleşme o kadar kolay olacak. Tedbirlere son derece uyarsak mayıs sonuna doğru normalleşme hızlanır'' ifadelerini kullandı.