SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fransa'ya Hafter tepkisi

Son dakika haberi! Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

"Hiçbir şey aşılmış değil, salgın sona ermedi

Son terör operasyonlarında 81 hedef imha edildi.

Avusturya makamlarını sistematik olarak terörü destekleyen davranışlarını son vermesini istiyoruz.

Bazı ülkeler EUROPOL'ün raporuna rağmen terörü desteklemeye devam ediyor. Türkiye'nin raporun tespitlerini teyit etmektedir. Umarız Avrupa ülkeleri gereken nasibi alır.



Avrupa'da yükselen bu terörizme yeni sağ diyorlar. Aşırı sağ daha çok şiddetle öne çıkıyor, ancak yeni sağ ideolojik destek oluşturuyor. Evsizleri bahane ederek göçmenlere karşı düşmenlık oluşturuyor.

Dev uyuşturucu operasyonunda 73 kişi gözaltına alındı, 70 milyon TL ele geçirildi.

Darbeci Hafter'e destek veren Fransa'nın iki de bir çıkıp Türkiye'yi suçlaması kabul edilebilir değil. Macron'un eylemleri hukuksuzdur. Bütün dünya biliyor ki Hafter'e destek veren Fransa'dır. Sayın Macron şuna dikkat edilmelidir, Fransa sayısız rapora rağmen Yemen'deki savaşın taraflarına silah satmaya devam etmiştir. Türkiye BM tarafından tanınan ulusal mutabakat hükümetine yardım etmiştir. Biz BM tarfından meşru kabul edilen tarafa destek m verdik. Fransa Türkiye'ye saldırarak çıkış noktası arıyor.

İnsanlığa karşı bir suçtan bahsediyor, Türkiye'yi suçlamaya çalışıyor. 14 ay boyunca Hafter her türlü suçu işlerken Macron sustu. Bunun çifte standart olduğu görüldü.

Eğer insanlık suçundan bahsedilecekse, hukuka aykırı bir durumdan bahsedilecekse, Macron'un arkasında olduğu eylemlerdir hukuka aykırı olan.

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin muhatabı KKTC'dir. GKRY, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle meselelerini çözmelidir.

"(Batı Şeria'nın İlhakı Planı) Buna karşı dünya ayağa kalkmazsa, İsrail kademe kademe uluslararası düzenin bütün meşruiyetini yok edecektir.

Mehmet Emin Akbaşoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı."



Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

