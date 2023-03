AK Parti'de Mehmet Şimşek ile görüşme

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi.

Görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

Şimşek, görüşmenin ardından açıklama yapmadan parti genel merkezinden ayrıldı.

"BURAYA GELMESİ GAYET NORMAL"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan-Şimşek görüşmesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şimşek'in aktif siyasette yer almayı düşünmediğini aktaran Çelik, şunları söyledi: "Mehmet beyin AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesi olağanüstü bir gündem değil. Kendisi çok değerli bir arkadaşımız. Gerçmişte beraber hükümetlerde görev yaptık. Halen de çok sık görüştüğümüz bir kardeşimiz. Birikimi olan, vizyonu olan bir arkadaşımız. Dolayısıyla buraya gelmesi gayet normal. Kendisi siyasetten ayrıldıktan sonra pek çok işle meşgul. Ayrıca sivil toplum örgütlerinde sorumlulukları var. İş dünyasıyla ilgili olarak da yürüttüğü işler var.

O sebeple Mehmet Şimşek bey aktif siyaseti düşünmüyor. Aktif siyaseti düşünmediğini ifade etti ama sayın Cumhurbaşkanımızın parti politikalarımıza ya da hükümet politikalarımıza dönük olarak beyan ettiği her konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu, her türlü katkıyı vereceğini bir kez daha ifade etti. Olağanüstü bir durum yok, zaten buraya gelip giden bir arkadaşımız. Kendisi aktif siyaseti düşünmüyor ama arzu edilen her konuda destek vermeye hazır olduğunu beyan etti. Kendisi eğer aktif siyaseti arzu etseydi tabii ki partimizin bütün mekanizmaları kendisine açıktır."

"İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR"

AK Parti Sözcüsü, ittifak görüşmeleri için ise, "Sayın Cumhurbaşkanımıza destek beyan eden tüm siyasi partilerle görüşmelerimiz sürüyor. Olağanüstü bir şey yok, her şey kontrol altında. Yürüyen, başlamayan süreçler var" yorumunda bulundu.

