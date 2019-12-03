SON DAKİKA HABERİ: AK Parti: Termik santral maddesi tekliften çıkarılacak

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Grup Başkanvekili Muş "Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen tasarıyı veto etmişti.

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