SON DAKİKA HABERİ: AK Parti: Termik santral maddesi tekliften çıkarılacak
SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Grup Başkanvekili Muş "Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen tasarıyı veto etmişti.
03.12.2019 - 13:32| Son Güncelleme : 03.12.2019 - 13:38
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