SON DAKİKA HABERİ: AK Parti ve MHP'den sağlıkta şiddet cezalarında artırma yönünde teklif

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Grup Başkanvekili Turan, MHP grubu ile hazırladıkları sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi. Cezaların yüzde 50 artırılması istenirken sağlıkçılara yönelik suçlarda cezalar ertelenmeyecek.

08.04.2020 - 15:50

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