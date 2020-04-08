SON DAKİKA HABERİ: AK Parti ve MHP'den sağlıkta şiddet cezalarında artırma yönünde teklif
SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Grup Başkanvekili Turan, MHP grubu ile hazırladıkları sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi. Cezaların yüzde 50 artırılması istenirken sağlıkçılara yönelik suçlarda cezalar ertelenmeyecek.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.