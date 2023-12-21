SON DAKİKA HABERİ: AK Parti'de aday belirleme mesaisi: 10 ilde çalışmalar tamamlandı

Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlerde aday belirleme çalışmalarında son durum hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şu ana kadar 10 ilde çalışmaların tamamlandığını belirten Çelik, "Takvimde bir esneme olabilir, acelemiz yok" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:



Teşkilatlarımızın seçimlere hazırlık anlamında neler yaptıkları, eksiklerin tamamlanması ve seçimlerde Cumhur İttifakı'nın güçlü şekilde çıkması için çalışmalar değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanımızın istişaresi devam ediyor. Şimdiye kadar İstanbul, Ankara, Adana, Samsun Bursa, Denizli, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Ordu ve Trabzon ile çalışmalar tamamlandı.

Diğer illerle ilgili de Cumhurbaşkanımızın çalışması devam edecek. Aday belirleme süreci devam ediyor.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN GAZZE İLE İLGİLİ TEMASLARI SÜRÜYOR"



Cumhurbaşkanımızın Gazze ile ilgili temasları sürüyor. Şimdiye kadar Cumhurbaşkanımızın aldığı inisiyatif çerçevesinde görüştüğü liderlerle istişaresi devam edecek. Bu insanlık dışı durum sona erdikten sonra iki devletli çözüme giden yolun açılması olacak.

PİYADE OKULUNDAKİ ROZET TARTIŞMASI

TSK'da Atatürk'ün aziz hatırasına saygı esastır.

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