SON DAKİKA HABERİ: AK Parti'de yeni görevlendirmeler: Efkan Ala Genel Başkanvekili oldu

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti'de Efkan Ala Genel Başkanvekili, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı, Mehmet Ali Zengin ise İnsan Hakları Başkanı oldu. Büyük kongrenin Eylül- Ekim ayı gibi yapacak olan AK Parti'de il ve ilçe kongreleri de büyük kongreden sonra yapılacak.

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti'de yeni görevlendirmeler: Efkan Ala Genel Başkanvekili oldu
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Son dakika haberi! AK Parti'de genel başkanvekilliği ve genel başkan yardımcılıklarına atama yapıldı.

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, AK Parti Genel Başkanvekilliği görevine Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala atandı.

Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Zafer Sırakaya, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine ise Mehmet Ali Zengin getirildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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