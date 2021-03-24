SON DAKİKA HABERİ: AK Parti'de yeni MYK açıklandı

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirledi. Ömer Çelik, yeniden Parti Sözcüsü seçildi.

AK Parti Genel Başkanvekilliğine Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş getirildi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda, Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Ömer Çelik, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Efkan Ala, Jülide Sarıeroğlu, Özlem Zengin, Mehmet Özhaseki, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz, Mustafa Şen, Leyla Şahin Usta, Ömer İleri ve Çiğdem Karaaslan yer aldı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığına Erkan Kandemir, Genel Sekreterliğe Fatih Şahin, Siyasi Hukuki İşler Başkanlığına Hayati Yazıcı getirildi.

AK Parti MYK'de Ali İhsan Yavuz Seçim İşleri Başkanı, Hamza Dağ Tanıtım ve Medya Başkanı, Efkan Ala Dış İlişkiler Başkanı olarak görev yapacak.

AK Parti'de Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Özlem Zengin, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki oldu. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığına Leyla Şahin Usta, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığına Ömer İleri, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığına Çiğdem Karaaslan getirildi. AK Parti'de Nurettin Canikli Ekonomi İşleri Başkanı, Vedat Demiröz Mali ve İdari İşler Başkanı, Mustafa Şen Ar-Ge Başkanı oldu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Önümüzdeki dönemde 2023-2024 seçimleriyle ilgili olarak bu MKYK'mız partimizin en üst yönetim organı olarak içinden çıkardığı MYK'mızla birlikte bütün bu siyasi süreçleri yönetecek" dedi.

Çelik, "Naci Bostancı Grup Başkanı olarak görevine devam ediyor. Mahir Ünal, TBMM'de Grup Başkanvekili oldu, diğer Grup Başkanvekilimiz Mustafa Elitaş oldu. Bülent Turan, Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan Grup Başkanvekilimiz" açıklamasında da bulundu.

KABİNE REVİZYONU OLACAK MI?

MYK üyelerini açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ömer Çelik, 'kabine değişikliği olacak mı?' sorusuna yanıt verdi.

Çelik, ''Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu. Benim var ya da yok demem söz konusu değil. Ne zaman yapılacağı Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir. Listelerin de çoğu zaman uydurmadır. Ankara siaysetinin bir cilvesidir'' ifadelerii kullandı.

