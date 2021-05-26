SON DAKİKA HABERİ: AK Parti'den askeri suçlarla ilgili kanun teklifi

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Milletvekilleri, askeri suçların soruşturması ve kovuşturmasında uygulanacak istisnai hükümler ile soruşturma ve kovuşturma mercilerinin belirlenmesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu.

Anadolu Ajansı 26.05.2021 - 16:08 | Son Güncelleme : 26.05.2021 - 16:38

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti'den askeri suçlarla ilgili kanun teklifi

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