SON DAKİKA HABERİ: AK Parti'den Elmalı davası açıklaması

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kamuoyunda 'Elmalı davası' olarak bilinen çocuk istismarı olayına değinen Çelik, "AK Parti olarak davayı yakından takip ediyoruz" dedi.

Çelik, "Dosyada ne olduğunu bilemeyiz. Sürecin yürütülmesi yargının konusudur. Vatandaşımızın hassasiyetinin değerlendirmesi için HSK soruşturma açmıştır" dedi.

Parti olarak adaletin tecelli edeceğine inandıklarını söyleyen Çelik, süreci yakından takip edeceklerini söyledi.