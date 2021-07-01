SON DAKİKA HABERİ: AK Parti'den Elmalı davası açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Çelik, Elmalı davası sürecini yakından takip ettiklerini söyledi, "Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz" dedi.

ntv.com.tr 01.07.2021 - 13:17 | Son Güncelleme : 01.07.2021 - 13:22

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti'den Elmalı davası açıklaması

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Elmalı davasında skandal: Suçlanan anne çocukları ifşa etti

Elmalı davasında skandal: Suçlanan anne çocukları ifşa etti

Son dakika haberi!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kamuoyunda 'Elmalı davası' olarak bilinen çocuk istismarı olayına değinen Çelik, "AK Parti olarak davayı yakından takip ediyoruz" dedi.

Çelik, "Dosyada ne olduğunu bilemeyiz. Sürecin yürütülmesi yargının konusudur. Vatandaşımızın hassasiyetinin değerlendirmesi için HSK soruşturma açmıştır" dedi. 

Parti olarak adaletin tecelli edeceğine inandıklarını söyleyen Çelik, süreci yakından takip edeceklerini söyledi. 

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