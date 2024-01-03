SON DAKİKA HABERİ: AK Parti'nin adaylarının açıklanacağı tarih belli oldu

Son dakika haberi! AK Parti'de, yerel seçim çalışmaları sürerken, parti sözcüsü Ömer Çelik, kameraların karşısına geçti.

Çelik, yerel seçimlerde aday olacak başkan adaylarının bir kısmının pazar günü açıklanacağını, kalan kısmının ise 15 Ocak'ta seçim beyannamesi ile birlikte duyurulacağını söyledi.

Çelik, "Adayların bir bölümünü pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıklayacağız. Kalan adaylar ise 15 Ocak'ta seçim beyannamesi ile açıklanacak" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:



"Adayların belirlenmesiyle ilgili birkaç aşamalı yöntem takip ettik. Teşkilatlarımızda temayül yoklamaları yapıldı. Cumhurbaşkanımız büyükşehirleri ve şehirleri toplayarak değerlendirmeler yaptı. Şimdi kamuoyu araştırmaları ve toplantıların neticesinde adayların ismi belirlenmeye başlandı. Adaylarımızın belli bir bölümünün açıklanmasını bu pazar Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Kalan adayları hem seçim beyannamesi ile 15 Ocak'ta Ankara'da açıklayacağız.



İki takvim halinde adaylarımızın açıklanmasını gerçekleştirilmiş olacağız. Çalışma devam ediyor.



20 yıldır bu konuda yaptığımız bir sürü şey var. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığından deneyimleri var. Şimdiye kadar sürdürdüğümüz iyi uygulamaları sürdürmeyi ama aynı zamanda yeni siyasetler gerektiriyor. Belediyecilik geleneğimizin ana esaslarını içeren ve bugünün dünyasına hitap edecek söylemlerin meczedildiği bir beyanname olacak.

Seçim sürecine gidilirken en geniş mutabakat ve işbirliğinin sağlanabilmesi için Cumhur İttifakı'nın genel seçimlerde olduğu gibi büyük başarıya imza atması için çalışmalar devam ediyor. Nasıl MHP ile olanı açıkladıysak diğerleriyle ilgili açıklarız.



Sayın Cumhurbaşkanımız ile MHP lideri sayın Bahçeli ihtiyaç duyduğunda her an yapılabilen, iyi bir istişarenin yapıldığı, ihtiyaç olduğu anında görüşme trafiği oluyor."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...