SON DAKİKA HABERİ: AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı Mustafa Şentop

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AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu.

Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u bu göreve yeniden aday göstereceklerini açıkladı.



Gazetecilere konuyla ilgili açıklama yapan Şentop şunları söyledi:

"12 Temmuz'da ilk dönem tamamlanmış olacak. İç tüzüğe göre 10 gün öncesinden süreç başlıyor. Resmi takvim 2 Temmuz'da başlıyor, 6 Temmuz'da adaylık. Bu konuyla ilgili değerlendirme ve istişareler yapıldı. Milletvekili arkadaşlarımızın da değerlendirmesi neticesinde adaylık konusu belli oldu.

Yaklaşık 1 saat kadar önce Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettim. Esas günden başkanlık seçimiyle ilgiliydi. Bahçeli de destek konusunda olumlu yaklaştıklarını ifade ettiler. Kendileriyle istişare etmeye çok önem verdiğimi ifade ettim."