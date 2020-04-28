SON DAKİKA HABERİ: AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ankara Barosu'na tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

''Açıklama metni tam bir faşist zihniyet ürünüdür'' diyen Ömer Çelik Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik sözlerine tepki gösterdi. Konu ile ilgili Çelik, ''Çok metin gördüm, çok antidemokratik metin gördüm ama Ankara Barosu'nun yayınladığı metin kadar çirkin, islamofobik bir açıklama görmedim. Baronun açıklaması tam bir faşist metindir'' ifadelerini de ekledi.

Sözcü Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

''Türkiye'nin tünelden çıktığı ışığa çıktığı günleri göreceğiz inşallah. Corona virüse karşı Türkiye'nin verdiği mücadele dünyaya örnek niteliğindedir. 27 Nisan Türk siyasi tarihi açısından sıradan bir gün değildir. Demokrasinin vesayete karşı en net karşı duruşudur.