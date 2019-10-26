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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO zirvesi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Akar, Rusya ile yapılan Soçi mutabakatıyla ilgili olarak, "Gayet normal, planlandığı gibi gidiyor. 150 saat, 29 Ekim 18.00'de bitiyor. O zamana kadar olayları yakından takip ediyoruz. Sonraki durumu tekrar değerlendirip gereğini yapacağız" açıklaması yaptı.

Akar "Etnik temizlik bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil. Gerçekle hiç alakası olmayan şekilde bunların konuşulması, yazılması ahlaki değil" ifadesini kullandı.



Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda herhangi bir şekilde insan hakları ihlali, kimyasal silah gibi insanlık dışı uygulamaların asla söz konusu olmadığını belirtti.



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