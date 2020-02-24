SON DAKİKA HABERİ: Akhisar'da 4,8'lik deprem

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Manisa'da deprem fırtınası sürüyor!

22 Ocak'ta 5.4’lük depremle sallanan Manisa'da, o günden bugüne devam eden depremlere bir yenisi daha eklendi.

Uzmanların artçıların devam edeceği yönünde uyarıda bulunduğu bölgede, bu sabah saat 05.43'te Akhisar merkezli 4,8'lik deprem yaşandı.

Yerin 7 km altında meydana gelen deprem Manisa'nın yanı sıra İzmir, Balıkesir ve Bursa'da da hissedildi.

Depremin hemen ardından AFAD ekiplerinin devreye sokulduğu ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı kaydedildi. Manisa Valiliği de, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

DEPREM FIRTINASI

Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Bölgede 22 Ocak'tan bu yana en büyüğü 4,8 olan çok sayıda deprem meydana gelmiş, Akhisar, Kırkağaç, Saruhanlı ve Soma ilçelerinde toplam 305 ağır hasarlı, 802 az hasarlı yapı-konut tespit edilmişti.

Depremden zarar gören vatandaşların barınma ve korunmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan 29 mahallede Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı İl Müdürlüğü tarafından 518 çadır ve 30 konteyner kurulmuştu.

AİLESİ YOK OLDU (VAN)

