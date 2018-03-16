Son dakika haberi... Akın Atalay'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada Cumhuriyet Savcısı Hasan Bölükbaşı'nın esas hakkındaki mütalaasını açıklamasının ardından tutuklu sanık Akın Atalay söz aldı.



Normalde tutukluluk çerçevesinde kısa bir açıklama yapacağını, ancak mütalaanın ardından farklı bir beyana gerek duyduğunu belirtti.



Tutuklu sanıklar Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.



Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Atalay ve Aydoğdu'nun bu hallerinin devamına karar verdi.



Sanıkların esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme heyeti duruşmanın 24-25-26-27 Nisan’da Silivri’de yapılmasını hükmetti.



Heyet ayrıca firari sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır hakkındaki yakalama kararlarının infazının devamına karar verdi.

13 SANIĞA 15'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki davada açıklanan esas hakkındaki mütalaada, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile Ahmet Şık ve Akın Atalay'ın da aralarında bulunduğu 13 sanığın 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada Cumhuriyet Savcısı Hasan Bölükbaşı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.



Savcı, 4 saat süreyle okuduğu mütalaasında sanıklar Murat Sabuncu, Akın Atalay, Ahmet Şık, Hikmet Çetinkaya, Orhan Erinç, Önder Çelik, Hacı Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Karasinir, Bülent Utku, Güray Tekinöz, Aydın Engin ve Kadri Gürsel'in "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.



Sanık Ahmet Kemal Aydoğdu'nun "silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, sanık Yusuf Emre Hiper'in de "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden savcı, sanıklar Turhan Günay, Bülent Yener ve Günseli Özaltay'ın ise beraatini öngördü.



Mütalaada, bazı sanıklar hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan da beraat isteyen savcı, Can Dündar ve İlhan Tanır'ın dosyalarının da ayrılmasını talep etti.

