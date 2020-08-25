SON DAKİKA HABERİ: Ali Babacan corona virüse yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: Twitter hesabından açıklama yapan Ali Babacan, ''Biraz önce COVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah'' ifadelerini kullandı.

25.08.2020 - 20:52

SON DAKİKA HABERİ: Ali Babacan corona virüse yakalandı

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Babacan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin sonucunun pozitif olduğunu öğrendiğini belirtti.

Ali Babacan, "Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah. Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin" ifadelerini kullandı.

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