SON DAKİKA HABERİ: Ankara için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

SON DAKİKA HABERİ: AFAD, Ankara ve Kırıkkale'nin bazı ilçeleri için sel ve su baskını uyarısında bulundu.

Haberler 12.09.2022 - 18:39

SON DAKİKA HABERİ: Ankara için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

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AFAD, bugün Ankara ve Kırıkkale'de meydana gelecek sağanak yağış için uyarıda bulundu.

AFAD sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu şekilde açıklama yaptı:

"Ankara'nın Bala ve Kırıkkale'nin Keskin, Bahşılı, Karakeçili ile Çelebi ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 2 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.

AçıkVatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

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