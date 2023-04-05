SON DAKİKA HABERİ: Ankara-Sivas YHT hattı ne zaman açılacak? Bakan Karaismailoğlu NTV'de açıkladı

Son dakika haberi! Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, projedeki son durum hakkında NTV'nin sorularını yanıtladı.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Ankara-Sivas YHT hattı 400 kilometre uzunluğunda. Bu hat bittiğinde Sivas'ı, Yozgat'ı, Kırıkkale'yi, Ankara'yı, Eskişehir'i, Konya'yı İstanbul'a bağlamış olacağız. Devam eden yatırımlarla aslında Türkiye'yi her tarafa bağlamış olacağız. Hızlı tren hattı Bakü'ye kadar uzanacak. 400 kilometrelik hattın içinde 49 tane tünel, 49 tane de viyadük var.

Türkiye'de şu an 1400 kilometre yüksek hızlı tren hattı var, bu 400 kilometreyi de buna ekleyeceğiz. Bu hatlarda yerli üretim raylar kullanıldı. Bu hatta saatte 250 kilometre hıza ulaşacak bir konfor olacak. Hem yolcu hem de yük taşınacak. Egzoz emisyonları da bu sayede düşecek. Projenin toplam maliyeti 27 milyar dolar.

İSTANBUL-SİVAS ARASI HIZLI TRENLE 6 SAATE DÜŞECEK

Ankara-Sivas YHT hattı Ramazan Bayramı'ndan sonra açılışını yapacağız. Bayramdan sonra Sivaslı bir kardeşimiz İstanbul'daki evine hızlı trenle kesintisiz ulaşmış olacak. Sivas ve İstanbul arasında hızlı trenle 6 saatlik bir yolculuk olacak.

BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METRO HATTI

Başakşehir-Kayaşehir arasındaki 6,2 kilometrelik bir hattımız var. 2020 yılında biz bu projeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden devraldık. 2 hafta içinde bu hattın da açılışını yapacağız.

AKM-GAR-KIZILAY METRO HATTI

Ankara'daki bütün metroları birbirine bağlıyoruz. AKM-GAR-Kızılay hattını bayrama kadar hizmete alacağız.

KALKINMA YOLU PROJESİ

Hint Okyanusu'ndan, Basra Körfezi'nden Bağdat üzerinden, Musul üzerinden Türkiye'ye gelecek olan 1100 kilometre uzunluğunda hem otoyol hem de demiryolu hattı ile birlikte Basra körfezini ve körfez ülkelerini Akdeniz'e Avrupa'ya Karadeniz'e ve Kafkas'a bağlamış olacağız bu projeyle.