SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 6 ölü

SON DAKİKA HABERİ: Ankara Kahramankazan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Haberler 11.12.2021 - 10:09 | Son Güncelleme : 11.12.2021 - 10:54

SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 6 ölü

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yusuf Öğüt idaresindeki otomobil, Kahramankazan-Ankara kara yolu 16. kilometredeki FSM Bulvarı İmrendi Kavşağı'nda, Mustafa T'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Öğüt (59) ile aynı araçta bulunan Sultan Öğüt (56), Nevzat Öğüt (37), Burcu Sağlam (28), Nezahat Cıbıroğlu (40) ve diğer otomobildeki Abdullah Kocabaş (37) hayatını kaybetti, Mustafa T, Mahmut P. ve Mahmut B. ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ankara'daki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin, vefat eden bir akrabalarının cenaze törenine katılmak için Eskişehir'den Kahramankazan'a geldiği öğrenildi.

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