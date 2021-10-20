Ankara'da MTA yerleşkesinde doğalgaz patlaması

Haberler - İHA 20.10.2021 - 10:15
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Ankara’da Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün bahçesinde doğalgaz patlaması meydana geldi.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yaşanan doğalgaz patlamasının ardından çıkan alevlere müdahale edilerek söndürüldü.
Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken, güvenlik güçleri bölgede önlem alarak yolu araç trafiğine kapattı.
VALİLİK: CAN KAYBI YA DA YARALI YOK
MTA'DAN AÇIKLAMA
MTA Genel Müdürlüğü tarafından ise Twitter'dan, "Kurumumuz ısı santralinde meydana gelen patlama sonucunda herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır. Olaya müdahale edilmekte olup, kontrol altına alınmıştır" açıklaması yapıldı.