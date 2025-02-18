SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseldi

Son dakika haberi! Sahte içkiden dolayı ölümlerde artış yaşandı.

Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 54'te 59'a yükseldi.

35 kişi ise entübe edildi.

28 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 25 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

ALKOLÜ NASIL TEMİN ETTİLER?

Ankara'da tutuklanan 28 zanlının ifadesine NTV ulaştı.



28 kişinin verdiği ifadeler, hem delil hem itiraf niteliğinde. Bu kişiler, içki ürettikleri alkolü internetten ya da sosyal medya platformundan buldukları sayfalardan sipariş ettiklerinden bahsettiler.



Kargoda sıvı taşınmasının yasak olması nedeniyle zanlıların bu içkileri elden teslim ettikleri belirtildi. Şüphelilerin, verdikleri ifadelerde 5 litre etil alkolü internet üzerinden 1000 liraya satın aldıkları ortaya çıktı.



Başka bir şüpheli ise ürettiği içkileri kendisinin tüketeceğini iddia etti.



Sahte içkilerin bir dükkanda değil merdiven altında ya da metruk binalarda satıldığı tespit edildi.



SATAN DA ENTÜBE DURUMUNDA



Sahte içkiyi alan kişiler kadar sahte içkiyi üretenlerde kullanılıyordu. O şüphelinin ise entübe durumunda tedavisi devam ediyor.