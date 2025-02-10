SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da sahte içkiden ölüm sayısı yükseldi

SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da sahte içki can almaya devam ediyor. Ölümlerin sayısı 33'ten 38'e yükseldi. Sahte içkiyi satan kişi de entübe edildi. Tutuklananların sayısı ise 19'a yükseldi. 35 kişi hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.

SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da sahte içkiden ölüm sayısı yükseldi

Son dakika haberi! Sahte içkiden ölümlerin sayısı artıyor.

Ankara'da ölümlerin sayısı 33'ten 38'e yükseldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında sahte içkiyi üretenler ve sahte içkiyi kullananlar tespit edilmeye çalışılıyor. Sahte içkiyi üretenlerin telefonları savcılık talimatıyla inceleme altına alındı.

TUTUKLU SAYISI YÜKSELDİ

Ankara'da gerçekleştirilen sahte içki operasyonlarında 19 kişi tutuklandı, 35 kişi hakkında adli kontrol şartı uygulandı. 

İÇKİYİ EVDE ÜRETMİŞ

Başkentte sahte içki sebebiyle zehirlenenlerin büyük bölümünün bu içkileri evde ürettikleri, bir kısmının da dışardan satın altığı belirlendi.

Ne kokusundan, ne de tadından ayırt etmek mümkün: Sahte içki nasıl anlaşılır?

Ne kokusundan, ne de tadından ayırt etmek mümkün: Sahte içki nasıl anlaşılır?

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