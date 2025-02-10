SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da sahte içkiden ölüm sayısı yükseldi

Son dakika haberi! Sahte içkiden ölümlerin sayısı artıyor.



Ankara'da ölümlerin sayısı 33'ten 38'e yükseldi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında sahte içkiyi üretenler ve sahte içkiyi kullananlar tespit edilmeye çalışılıyor. Sahte içkiyi üretenlerin telefonları savcılık talimatıyla inceleme altına alındı.

TUTUKLU SAYISI YÜKSELDİ



Ankara'da gerçekleştirilen sahte içki operasyonlarında 19 kişi tutuklandı, 35 kişi hakkında adli kontrol şartı uygulandı.

İÇKİYİ EVDE ÜRETMİŞ



Başkentte sahte içki sebebiyle zehirlenenlerin büyük bölümünün bu içkileri evde ürettikleri, bir kısmının da dışardan satın altığı belirlendi.

