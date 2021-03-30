SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da yüz yüze eğitime devam kararı

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Ankara'da yüz yüze eğitime devam kararı alındı.

Dün yeni risk haritasının açıklanmasının ardından risk durumu değişen illerde yüz yüze eğitime devam edilip edilmeyeceği merak ediliyordu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz yüze eğitimle ilgili son kararın illere bırakıldığını duyurdu. Orta risk kategorisinden çok yüksek risk kategorisine geçen Ankara'yla ilgili karar belli oldu. Ankara İl Hıfzısıhha Kurulu, tüm kademelerde yüz yüze eğitime devam kararı aldı.