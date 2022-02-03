Son dakika haberi! Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.03'te Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Deniz yüzeyinin 13,20 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 136 kilometre mesafede olduğu belirlendi.



Sosyal medyada depremin başta Antalya olmak üzere Muğla, Adana, Mersin ve Hatay'da da hissedildiğine yönelik paylaşımlarda bulunuldu.



BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Akdeniz'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Antalya ve Mersin'de ambulans servislerine herhangi bir başvuru olmadığını, sahada durumu takip ettiklerini bildirdi.



Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saat 00.03'te Akdeniz'de 5,1 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini, Antalya ve Mersin'de de hissedildiğini belirterek, "İki ilimizde de İl Ambulans Servisi Başhekimliklerimize herhangi bir başvuru olmamıştır" dedi.



Sahada durumu takip ettiklerini bildiren Bakan Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR: OLUMSUZ BİR DURUM TESPİT EDİLMEDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 5,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde herhangi olumsuz bir durumun tespit edilmediğini bildirdi.



Cumhurbaşkanı Tatar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunarak, "Akdeniz'de 5,1 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Sivil Savunma Başkanımız ile görüştüm, herhangi bir sıkıntı tespit edilmemiştir" dedi.



Kıbrıs açıklarında 11 Ocak'ta da 6,4 şiddetinde depremin meydana geldiğini hatırlatan Tatar, bu yeni depremin, 11 Ocak'taki depremin olduğu yere yakın bir yerde gerçekleştiğini de belirtti.



