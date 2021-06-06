SON DAKİKA HABERİ: Antalya'da iki noktada orman yangını

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Antalya'nın Serik ilçesinde yakın iki noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Belkıs Mahallesi Aspendos Antik Kenti yolundaki ormanlık alanda ve yaklaşık bir kilometre mesafedeki boşaltılmış iş yerlerinin bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.



İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangınlara arazöz, orman işçileri ve itfaiyeler karadan, yangın söndürme helikopteri havadan müdahale ediyor.



Yangınların kontrol altına alınarak yerleşim yerlerine ulaşmaması için çaba gösteriliyor.

