Antalya'da orman yangını

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangının kontrol altına alındığını söyledi.



Yangında, Suriyeli bir ailenin yaşadığı konteyner zarar gördü. Burada yaşayan Suriyeli kadın ile 2 çocuğu, alevlerin sıçradığı konteynerden yara almadan kurtuldu.



ANTALYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Bölgede söndürme çalışmalarını inceleyen Vali Ersin Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'nın, Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınını, Manavgat yangınını yaşamış tecrübeli bir şehir olduğunu söyledi.



Geçen sene il genelinde 200 civarında yangın çıktığını vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:



"Orman teşkilatımız, tüm kurum ve kuruluşlarımız teyakkuzda. Vatandaşlarımızın duyarlı olmasını bekliyoruz. Ekipman, araç, gereç ve uçaklarımızla helikopterimizle arazözlerimizle yangınlara hazırız. Sadece orman teşkilatı değil, tüm yatırımcı kuruluşlar ekipmanlarıyla yangına hazırlar. Yaza girdik, yangınların olmamasını arzu ediyoruz. Lütfen orman alanlarının yakınında hassas ve dikkati olalım."



Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının çıkış nedenin araştırıldığını bildirdi.