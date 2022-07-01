SON DAKİKA HABERİ: Artvin'de heyelan: 1 ölü 1 yaralı

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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi. Dev kayalar yola yuvarlandı,, Yoldan geçen TIR'lar zarar gördü. Bölgede yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yaşanan heyelanda ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 1 kişi yaralandı. Heyelan nedeniyle Sarp Sınır Kapısına giden Kemalpaşa karayolu ulaşıma kapandı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk kayaların bölgedeki 4 TIR'ın üzerine düştüğünü belirtti. TIR'lardan ikisi kayaların altında kalırken diğer ikisinde hasar oluştu.

Bölgeye çok sayıda 112 Acil ve Kurtarma ekibi sevk edildi. Daha önce de bölgede sık sık heyelanların meydana geldiği belirtildi.