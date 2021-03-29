SON DAKİKA HABERİ: Aşılanan kişi sayısı 15 milyonu geçti

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Türkiye genelinde aşılananların sayısının 15 milyonu geçtiği bildirildi.

İstanbul'da 2 milyon 350 binin, Ankara'da 1 milyon 190 binin, İzmir'de 1 milyon 13 binin üzerinde kişi aşılandı.



Virüs aşısının ikinci doz uygulaması da sürüyor. Bu kapsamda, 6 milyon 620 binin üzerinde kişi aşının ikinci dozunu da oldu.

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Böylelikle, toplam uygulanan aşı dozu sayısı15 milyonu geçti.

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