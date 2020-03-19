SON DAKİKA HABERİ: Asılsız corona virüs paylaşımlarına 64 gözaltı

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, "11 Mart'tan bu yana sosyal medyada provokatif corona virüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.

19.03.2020 - 19:38 | Son Güncelleme : 19.03.2020 - 19:53

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Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, 11 Mart'tan bu yana sosyal medyada asılsız ve provokatif corona virüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ünün gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"11 Mart'tan bu yana sosyal medyada asılsız ve provokatif corona virüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı. Diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir."

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