SON DAKİKA HABERİ: Askeri casusluk davasında karar

SON DAKİKA HABERİ: İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan davada 61 sanığa 1 yıl 13 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

Anadolu Ajansı 09.07.2020 - 15:43 | Son Güncelleme : 09.07.2020 - 15:46

SON DAKİKA HABERİ: Askeri casusluk davasında karar

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