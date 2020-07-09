SON DAKİKA HABERİ: Askeri casusluk davasında karar
SON DAKİKA HABERİ: İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan davada 61 sanığa 1 yıl 13 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.
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Anadolu Ajansı 09.07.2020 - 15:43| Son Güncelleme : 09.07.2020 - 15:46
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