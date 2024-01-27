SON DAKİKA HABERİ: Atama kararları Resmi Gazete'de: 3 ilde emniyet müdürü değişti

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Adana, Iğdır ve Siirt emniyet müdürleri görevden alındı.

SON DAKİKA HABERİ: Atama kararları Resmi Gazete'de: 3 ilde emniyet müdürü değişti
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Hakan Arıkan, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Erden Sakarya ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne Necmettin Öztürk atandı.

Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Iğdır İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca ve Siirt İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ise görevden alındı.

Eti Maden Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Yalçın Aydın atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır ve Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir görevden alındı. Boşalan Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Fikret Fidan, Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ise Hüseyin Erkmen atandı.

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