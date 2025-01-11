Altı ülkeye yeni büyükelçi ataması Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Kararı ile Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Azerbaycan, Mozambik ve Küba Büyükelçiliklerine atama gerçekleştirildi.



İkili İlişkiler Genel Müdürü Gökhan Turan Almanya Büyükelçisi oldu.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu ise Ürdün büyükelçisi olarak görevlendirildi.



Kararla ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğine Lütfullah Göktaş, Azerbaycan Büyükelçiliğine Birol Akgün, Küba Büyükelçiliğine Aytaç Yılmaz ve Mozambik Büyükelçiliğine Ferhat Alkan atandı.