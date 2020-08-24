Türk Deniz Kuvvetleri yarın Girit'in güneyinde askeri eğitim yapacak

Türk Deniz Kuvvetleri yarın Girit'in güneyinde müttefik ülkelerle askeri eğitim yapacak. Bu konuda yapılan bilgilendirme ilk aşamada askeri tatbikat veya Yunanistan'a karşı bir misilleme olarak yorumlandı. Ancak askeri kaynaklara göre faaliyet bir eğitimden ibaret.

24.08.2020 - 19:28

Türk Deniz Kuvvetleri yarın Girit'in güneyinde askeri eğitim yapacak

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Edinilen bilgiye göre, 25 Ağustos Salı günü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Girit'in güneyinde tatbikat yapacak.

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