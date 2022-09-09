SON DAKİKA HABERİ: Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Avcılar'da, iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. İETT'den yapılan açıklamada, kazada 85 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 09.09.2022 - 19:52 | Son Güncelleme : 09.09.2022 - 22:45

SON DAKİKA HABERİ: Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı

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Son dakika haberi! Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen diğer iki metrobüs de kazaya karışan araçlara çarptı.

Kazada, 85 kişi yaralandı.

İtfaiye ekipleri, kazaya karışan metrobüslerde sıkışan yaralı yolcuları kurtardı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı - 1

Avrupa Yakası'nda metrobüs seferlerinin çift yönlü durdurulması nedeniyle hatta uzun araç kuyruğu oluştu.

Bu arada duraktaki vatandaşlar, metrobüs yolundan yürüyerek diğer toplu taşıma araçlarına ulaşmaya çalıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı - 2

ÜST GEÇİTLERDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Kaza nedeniyle diğer metrobüs duraklarındaki üst geçitlerde de yoğunluk oluştu. Araçlara binmek isteyen vatandaşlar, seferler yapılamadığı için duraklara alınmadı. Bazı vatandaşlar, güvenlik görevlileri ile tartışarak yaşananlara tepki gösterdi.

Metrobüsleri kullanamayan vatandaşlar, metro, otobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşların yollarda kaldıkları görüldü. Birçok noktada insan kalabalıkları oluştu.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İETT YARALI SAYISINI AÇIKLADI

İETT'den kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Avcılar'daki kazada ne yazık ki 85 yaralımız var. Yolcularımızın tedavileri devam ediyor, yakından takip ediyoruz. Şimdilik hayati tehlikesi olan yolcumuz bulunmuyor." denildi.

SON DAKİKA HABERİ: Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı - 3

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